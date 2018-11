Ex-Brexit-Minister Dominic Raab wirft Premierministerin Theresa May schwache Verhandlungsführung vor

Quelle: Reuters Ex-Brexit-Minister Dominic Raab wirft Premierministerin Theresa May schwache Verhandlungsführung vor

Der ehemalige Brexit-Minister Dominic Raab hat Regierungschefin Theresa May eine schwache Verhandlungsführung vorgeworfen. Die Politikerin habe der EU nicht glaubwürdig gedroht, notfalls ohne Abkommen auszuscheiden. "Wenn wir diesen Deal nicht zu vernünftigen Konditionen abschließen können, müssen wir sehr ehrlich sein mit dem Land, dass wir uns nicht bestechen und erpressen oder drangsalieren lassen und wir unserer Wege gehen werden", so Dominic Raab in einem Interview mit der "Sunday Times".