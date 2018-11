Alle Hunde kommen in den Himmel: US-Polizisten veranstalten Gedenkgottesdienst für K-9-Offizier

Quelle: Reuters Alle Hunde kommen in den Himmel: US-Polizisten veranstalten Gedenkgottesdienst für K-9-Offizier (Symbolbild)

Ein Polizeirevier im US-Bundesstaat Michigan hat in einer griechisch-orthodoxen Kirche einen Gedenkgottesdienst für einen getöteten Polizeihund veranstaltet. Die ungewöhnliche Zeremonie fand noch am Mittwoch statt. Der K-9-Offizier Axe war am vergangenen Sonntag bei der Ausübung seines Dienstes gefallen.