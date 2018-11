APEC-Gipfel endet ohne gemeinsame Abschlusserklärung

Bei ihrem Gipfel in Papua-Neuguinea haben sich die 21 Mitgliedsländer der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) auf kein gemeinsames Abschluss-Kommuniqué verständigen können. Kanadas Premierminister Justin Trudeau begründete dies am Sonntag mit unterschiedlichen Ansichten in Handelsfragen. Stattdessen solle es nur eine Erklärung des Gastgebers geben.