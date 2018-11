Donald Trump kündigt umfassenden Bericht zum Mord an Jamal Khashoggi an

Quelle: Reuters Donald Trump kündigt umfassenden Bericht zum Mord an Jamal Khashoggi an

Nach den Spekulationen um Erkenntnisse des Geheimdienstes CIA zum Fall des getöteten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi hat US-Präsident Donald Trump einen umfassenden Bericht dazu bis Dienstag angekündigt. In dem "sehr umfassenden Bericht" würden "allgemeine Auswirkungen" angesprochen, sowie die Fragen wer die Tötung verursacht hat und wer es getan habe, sagte der Republikaner am Samstag am Rande seines Besuchs in den Brandgebieten in Kalifornien.