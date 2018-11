Frau sprengt sich vor Polizeiposten in Tschetschenien in die Luft

Quelle: Sputnik (Symbolbild)

Eine Frau hat sich am Samstag vor einem Polizeiposten in der russischen Teilrepublik Tschetschenien in die Luft gejagt. Die Explosion ereignete sich gegen 16 Uhr Ortszeit in Grosny. Außer der mutmaßlichen Selbstmordattentäterin gab es weder Tote noch Verletzte.