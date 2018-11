Niederlande: Proteste beim Einzug von Nikolaus und Zwarte Piet

Begleitet von Protesten ist der Nikolaus mit seinen schwarzen Helfern in den Niederlanden eingezogen. In mehreren Städten protestierten Dutzende Menschen bei Umzügen am Samstag gegen den Zwarte Piet (auf Deutsch "Schwarzer Peter"). "Zwarte Piet ist Rassismus", stand auf Transparenten in Rotterdam, Eindhoven und Groningen. Vereinzelt kam es zu Rempeleien mit Befürwortern, darunter waren auch Fußball-Hooligans.