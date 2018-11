Melbournes Held in Haft: "Mann mit dem Einkaufswagen" bekommt Probleme mit Polizei

Quelle: Reuters

Wenige Tage nach seinem Einsatz gegen einen islamistischen Messerstecher in Melbourne hat der obdachlose Australier Michael Rogers eine Nacht in der Zelle verbringen müssen. Der 46-Jährige kam in Haft, weil er ein Fahrrad gestohlen haben und in ein Café eingebrochen sein soll. Nach einem Gerichtstermin am Samstag durfte der Mann gegen eine Kaution und einige Auflagen wieder raus.