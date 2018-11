Großfeuer bei Schweinezüchter tötet 1.700 Tiere

Quelle: www.globallookpress.com

Bei einem Großbrand bei einem Schweinezüchter im Münsterland sind rund 1.700 Tiere in den Flammen verendet. Das Feuer brach in den frühen Morgenstunden in einer großen Scheune aus und griff auf insgesamt vier Ställe über. Es entstand ein Millionenschaden.