Zahl der Toten durch Großbrände in Nordkalifornien steigt auf mehr als 70 an

Quelle: Reuters Zahl der Toten durch Großbrände in Nordkalifornien steigt auf mehr als 70 an

Die Zahl der Todesopfer bei den Großbränden in Kalifornien ist weiter gestiegen. In dem vom "Camp"-Feuer im Norden des US-Bundesstaates zerstörten Gebieten wurden am Freitag weitere acht Leichen in abgebrannten Häusern gefunden. Damit sei die Todesopferzahl auf 71 angestiegen, teilten die Behörden am Freitagabend (Ortszeit) mit. Mit den beiden Toten vom "Wolsey"-Feuer im Süden von Kalifornien stieg damit die Gesamtzahl der Todesopfer auf 73.