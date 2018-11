Nordkorea lässt nach Vermittlung durch Schweden US-Bürger frei

Quelle: Reuters Nordkorea lässt nach Vermittlung durch Schweden US-Bürger frei (Symbolbild)

Nordkorea hat nach Schwedens Vermittlung einen US-Staatsbürger freigelassen. US-Außenminister Mike Pompeo teilte am Freitag mit, die Vereinigten Staaten wüssten die Kooperation Nordkoreas in der Angelegenheit zu schätzen. Der Diplomat dankte Schweden für die Vermittlung in dem Fall.