Britischer Abgeordneter Stephen Barclay neuer Brexit-Minister

Der neue britische Brexit-Minister heißt Stephen Barclay. Das teilte die Regierung in London am Freitag mit. Der Abgeordnete folgt Dominic Raab nach, der im Streit um das Brexit-Abkommen zurückgetreten war.

Barclay hatte zuvor einen Posten als Staatssekretär im Gesundheitsministerium inne. An die Stelle der ebenfalls zurückgetretenen Arbeitsministerin Esther McVey tritt die frühere Innenministerin Amber Rudd. Der Sprecher der Premierministerin teilte außerdem mit, dass Theresa May persönlich die letzten zehn Tage der Verhandlungen über den Brexit mit der EU beaufsichtigen wird, während sich Barclay darauf konzentrieren wird, das Land für den EU-Austritt vorzubereiten und den Entwurf für das Brexit-Abkommen im Parlament durchzusetzen.

Anlass der Rücktritte am Donnerstag war der Entwurf des Brexit-Abkommens, das die Unterhändler Großbritanniens und der EU in Brüssel erarbeitet hatten. Das Dokument stößt in Großbritannien auf große Vorbehalte. (dpa / rt deutsch)

