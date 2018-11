Python versteckt sich in Kloschüssel und beißt Mann – Verletzungen an Penis und Hodensack

Quelle: Reuters Python versteckt sich in Kloschüssel und beißt Mann an – Verletzungen am Penis und Hodensack (Symbolbild)

Es passiert zwar oft in Thailand, dass sich Schlangen in Kloschüsseln verstecken. Zu peinlichen Attacken kommt es aber relativ selten. Eine kleine Unachtsamkeit beim Toilettengang hat einen 45-jährigen Büroangestellten in Bangkok 15 Nähte am Penis und am Hodensack eingebracht. Glücklicherweise handelte es sich bei der Schlange um einen ungiftigen Python.