Der 18. erfolgreiche Start seit Jahresbeginn: SpaceX bringt katarischen Satelliten ins Weltall

Das US-amerikanische Raumfahrtunternehmen SpaceX hat eine Trägerrakete des Typs Falcon 9 mit dem katarischen Kommunikationssatelliten Esʼhail-2 an Bord erfolgreich ins All gebracht. Die Rakete wurde von dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet. Nachdem der Satellit in die Umlaufbahn gebracht worden war, kehrte die Rakete wieder auf die Erde zurück und landete auf einer Plattform im Meer.