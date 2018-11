Teuerster Künstler der Gegenwart: Gemälde von David Hockney sprengt Auktionsrekord

Das Auktionshaus Christie's hat am Donnerstag ein Gemälde des britischen Künstlers David Hockney in New York für eine Rekordsumme von 90,3 Millionen US-Dollar (fast 80 Millionen Euro) versteigert. Das Bild "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" wurde damit zum teuersten je versteigerten Werk eines lebenden Künstlers.