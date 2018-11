Ermittler nehmen mutmaßliche IS-Anhängerin in Bochum fest

Ermittler nehmen mutmaßliche IS-Anhängerin in Bochum fest (Symbolbild)

Der Generalbundesanwalt hat erneut eine junge Deutsche wegen Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) in Untersuchungshaft nehmen lassen. Die 26-Jährige sei am Mittwoch in Bochum festgenommen und inzwischen dem Haftrichter vorgeführt worden, teilte die Karlsruher Behörde am Donnerstag mit.