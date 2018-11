Studie: USA "investierten" seit 2001 fast sechs Billionen US-Dollar für Kriege im Nahen Osten

Die Forscher des Watson Institute of International and Public Affairs am US-amerikanischen Brown University haben die Bilanz der zurückliegenden 17 Jahre des Anti-Terror-Kampfes der Vereinigten Staaten im Nahen Osten gezogen. Laut ihrer Studie kosteten die Militäreinsätze in Afghanistan, im Irak, in Syrien und Pakistan den US-Fiskus seit dem Jahr 2001 insgesamt 5,9 Billionen US-Dollar ($5.9 trillion) – ganz zu schweigen von den unzähligen menschlichen Verlusten.