Chinesische Wissenschaftler entwickeln künstliche Sonne, die heißer als das Original ist

Wissenschaftler vom Chinesischen Institut für Plasmaphysik in Hefei, die auf der Suche nach einer umweltfreundlichen Energiequelle sind, haben eine künstliche Sonne entwickelt. Das Forschungsteam kündigte am Dienstag an, dass sie damit erstmals Temperaturen von 100 Millionen Grad Celsius erreichen konnten – bei so einer intensiven Hitze erscheint sogar die echte Sonne nur noch als lauwarm. Zum Vergleich: Die Temperatur im Kern unserer Sonne liegt bei etwa 15 Millionen Grad Celsius.