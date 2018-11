Kind kämpft gegen Gehirnerkrankung und lebt nach misslungener Operation mit "Teufelshörnern" (Fotos)

Ein Baby, das mit einer extrem seltenen Erkrankung geboren wurde, hat nach einer Operation einen Schädel in Form von Teufelshörnern. Clyne Solane, ein 22 Monate altes Kind aus den Philippinen, leidet an Hydranencephalie. Das bedeutet, dass es ein kleines Gehirn und einen zu großen Schädel hat, der mit Flüssigkeit gefüllt ist.

Clyne unterzog sich im März einer Operation, um den Druck auf sein Gehirn zu lindern. Aufgrund von Komplikationen während der Operation brachen Teile seines Schädels an den Stellen zusammen, an denen sich kein Gehirn gebildet hatte. Das Ergebnis war ein unförmiger Schädel mit ausgeprägten Erhöhungen, die an Teufelshörner erinnern.

Seitdem hat sich der Zustand stärker ausgeprägt, und Clyne muss sich einer weiteren Operation unterziehen, um die Form seines Schädels zu rekonstruieren. Die Mutter des Jungen, die ihren Sohn allein erzieht, macht sich große Sorgen um seine Gesundheit. "Ich möchte jetzt noch nicht weitermachen, weil ich befürchte, dass mein Baby noch nicht stark genug ist", sagte die 21-jährige Justine Gatarin. "Deshalb fällt es mir schwer, eine Entscheidung zu treffen. Wenn wir es nicht tun, wird sein Kopf für den Rest seines Lebens so aussehen."

Familie und Freunde von Clyne und seiner Mutter sammeln mithilfe von sozialen Medien Geld für die Behandlungskosten. Justine sagte, die Familie habe fast ihr ganzes Eigentum verkauft, um die Operation zu bezahlen, aber die weitere medizinische Versorgung sei teuer.

