Irland ermittelt wegen wiederholten Berichten von Piloten über Begegnung mit Außerirdischen

Die Besatzungen von drei Zivilflugzeugen wollen im kurzen Zeitraum ein unbekanntes Flugobjekt im irischen Luftraum gesichtet haben, die sich ihnen zufolge mit einer "astronomischen Geschwindigkeit" bewegt haben soll. In diesem Zusammenhang leitete die irische Luftfahrtbehörde (IAA) eine Ermittlung wegen ungewöhnlicher Fliegertätigkeit ein.

Zuerst meldete am Freitag die Pilotin einer Boeing 787 der Fluggesellschaft British Airways unbekannte helle Lichter am Himmel und fragte den Fluglotsen, ob gerade irgendwelche Militärübungen nahe der südwestlichen Küste Irlands ausgetragen würden, schreibt die Zeitung The Irish Times. Ein ähnlicher Bericht ging von einem anderen Flugkapitän einer Virgin-Airlines-Maschine aus, der hinter dem fliegenden Phantom "eine Art Sternschnuppe" vermutete. Als ein dritter Pilot sein Zeugnis über das mutmaßliche UFO ablegte, konnte er sich nur noch darüber freuen, es nicht als Einziger gesehen zu haben. Allerdings soll es für die bisher unbekannten Flugobjekte anscheinend eine eher triviale Erklärung geben – einem IAA-Sprecher zufolge handelt es sich dabei kaum um eine Begegnung mit außerirdischen Wesen.

2 pilots report UFO sighting pic.twitter.com/GzNlPQIsmO — RT (@RT_com) 29. März 2018

