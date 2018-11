Vier Monate nach Brandanschlag - Berliner Obdachloser gestorben

Knapp vier Monate nach einem Brandanschlag auf zwei Obdachlose im Berliner Stadtteil Schöneweide ist einer der Männer tot. Der 47-Jährige starb am Freitag, wie das Unfallkrankenhaus Berlin am Dienstag auf Anfrage mitteilte. Laut Staatsanwaltschaft soll eine Obduktion jetzt die Todesursache klären. Der 47-Jährige war im Juli mit schweren Verbrennungen in die Klinik gebracht worden. Er wurde über Wochen intensivmedizinisch betreut und mehrfach operiert.