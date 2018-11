Erdogan setzt in Türkei 10.000 neue Stadtteilwächter ein

Quelle: Reuters Erdogan setzt in Türkei 10.000 neue Stadtteilwächter ein (Symbolbild)

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat per Dekret 10.000 neue Wächter für Stadtviertel eingestellt. Das geht aus dem im am Dienstag im Amtsblatt veröffentlichten Schreiben hervor. Die Stadtviertelwächter patrouillieren abends und nachts in ihrem Revier. Sie sollen dort die Sicherheit gewährleisten und Polizisten unterstützen.