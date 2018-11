Putin legt in Singapur Grundstein des russischen Kulturzentrums

In Singapur hat Russlands Präsident Wladimir Putin zusammen mit der Präsidentin Singapurs, Halima Jacob, im Rahmen eines Staatsbesuchs die Zeremonie der Grundsteinlegung einer russisch-orthodoxen Mariä-Entschlafens-Kirche und eines russischen Kulturzentrums in Singapur-Stadt begangen. Russlands Außenminister Lawrow stellte bei seiner Zeremonierede ein wachsendes Interesse der Singapurer an der russischen Kultur fest.