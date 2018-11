Tanker läuft in Köln bei Niedrigwasser auf Grund

Quelle: www.globallookpress.com Tanker läuft in Köln bei Niedrigwasser auf Grund (Symbolbild)

Ein Tankschiff hat sich am Montagabend bei extremem Niedrigwasser auf dem Rhein in Köln festgefahren. Es sei niemand verletzt und das Schiff sei nicht kaputt, sagte am Dienstag eine Sprecherin der Wasserschutzpolizei in Duisburg. Es trete nichts von der Ladung - 1.200 Tonnen Diesel - aus, und es bestehe keine Gefahr des Sinkens.