Erneuter Übergriff auf Lehrkraft in Frankreich: Jugendlicher verprügelt Lehrer und will ihn erwürgen

Kaum hat sich Frankreich nach dem Eklat an einer Schule in einer Pariser Vorstadt erholt, in der ein junger Mann eine Lehrerin mit einer Pistole bedrohte, hat die beispielslose Gewalt eines anderen Jugendlichen in der Gemeinde Bezons die Gesellschaft schockiert. Dabei wurde ein Mathematik-Lehrer von einem 16-Jährigen attackiert, nachdem er diesen des Klassenzimmers verwiesen hatte.