Raketenangriffe aus dem Gazastreifen – israelische Kampfjets feuern zurück, mindestens drei Tote

Quelle: AFP Raketenangriffe aus dem Gazastreifen – israelische Kampfjets feuern zurück, mindestens drei Tote

Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind am Montagabend nach palästinensischen Angaben mindestens drei Menschen getötet worden. Neun weitere Palästinenser seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit. Israelische Kampfjets beschossen zahlreiche Ziele in dem Küstenstreifen, nachdem militante Palästinenser von dort aus Dutzende Raketen und Mörsergranaten auf Israel abgefeuert hatten.