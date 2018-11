Erdrutsch in Brasilien: Opferzahl auf 15 gestiegen

Die Zahl der Opfer des Erdrutsches in Niterói, einer Stadt im brasilianischen Bundesstaat Rio de Janeiro, ist auf 15 gestiegen. Zuvor war von 14 Toten die Rede.

Die Operation zur Suche und Rettung der Opfer des Erdrutsches, der sich am Samstag in Niterói ereignete, ist von 14 auf 15 gestiegen: Ein dreijähriger Junge erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Zwei weitere Verletzte bleiben noch in Obhut der Ärzte – ihr Zustand wird als stabil bewertet, meldet das Nachrichtenportal UOL Notícias mit Verweis auf das Bundesstaatssekretariat zu Gesundheitsfragen. Derweil dauert die Freiräumung von Anschwemmungen in Niterói an.

Der Erdrutsch ereignete sich am Samstagmorgen infolge heftiger Regenfälle, die den ganzen Bundesstaat Rio de Janeiro heimsuchten – und von denen Niterói besonders betroffen war.

