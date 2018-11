"Große Katze": Leopard fährt vorn im Taxi mit

Ein ungewöhnlicher Fahrgast ist in einem Taxi in der russischen Stadt Jekaterinburg gesichtet worden. Zahlreiche Fotos und Videos, die in örtlichen Medien und im Internet veröffentlicht wurden, zeigen einen Leopard auf dem Beifahrersitz. Dem Taxifahrer zufolge wusste er im Voraus, was für einen Passagier er haben wird. Der Kunde habe einen Kommentar in der Taxi-App hinterlassen. "Ich werde eine große Katze dabeihaben (Leopard)", hieß es.