Sechs Leichtverletzte nach Unfall mit umgekipptem Schulbus

Quelle: www.globallookpress.com Sechs Leichtverletzte nach Unfall mit umgekipptem Schulbus (Symbolbild)

Bei einem Unfall mit einem umgekippten Schulbus im Breisgau sind am Montag sechs Menschen leicht verletzt worden, darunter fünf Kinder. Wie die Polizei mitteilte, war der Bus am Morgen in Gutach wegen eines geplatzten Reifens mit einem Auto zusammengestoßen. Der Bus kippte zur Seite und blieb quer auf der Fahrbahn liegen.