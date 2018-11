Kubanischer Angler findet siamesische Zwillingsschildkröten – Reptilien erlangen landesweiten Ruhm

Quelle: www.globallookpress.com Kubanischer Angler findet siamesische Zwillingsschildkröten – Reptilien erlangen landesweiten Ruhm (Symbolbild)

Zwei kleine Schildkröten ernten in Kuba viel Ruhm. Bei den Reptilien handelt es sich um siamesische Zwillinge, die an einer Panzerseite miteinander verwachsen sind. Die Tiere haben alles in allem zwei Köpfe, vier Vorderpfoten, zwei Hinterpfoten und zwei Schwänze.