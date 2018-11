Jagdunfall in Slowakei: Jäger erschießt Frau statt Fasan

Quelle: www.globallookpress.com Jagdunfall in Slowakei: Jäger erschießt Frau statt Fasan (Symbolbild)

Bei einer Fasanenjagd in der Slowakei hat ein Jäger aus Versehen eine junge Frau statt eines Fasans erschossen. Der tragische Vorfall ereignete sich in der Nähe der südwestslowakischen Gemeinde Mojmirovce. Wie eine Polizeisprecherin am Samstagabend der Nachrichtenagentur "TASR" erklärte, werde noch ermittelt, welcher der Teilnehmer an der Treibjagd den tödlichen Schuss in den Rücken der 29-Jährigen abgegeben habe.