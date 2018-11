Wahlen in nicht anerkannten Volksrepubliken Donezk und Lugansk

Quelle: Sputnik Wahlen in nicht anerkannten Volksrepubliken Donezk und Lugansk

In den selbsterklärten Volksrepubliken Donezk und Lugansk im Osten der Ukraine werden am Sonntag die Staatschefs und die Volksräte gewählt. Die Abstimmung hat um 8 Uhr Ortszeit begonnen und wird bis 20 Uhr Ortszeit dauern. Die Regierung in Kiew hat im Vorfeld angekündigt, die Wahlen im Donbass nicht anerkennen zu wollen.