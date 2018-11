Nach Anschlag auf Hotel in Somalia: Zahl der Todesopfer steigt auf mindestens 50

Einen Tag nach einem schweren Bombenanschlag auf ein Hotel in Somalia ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 50 gestiegen. Mehrere Zivilpersonen seien in Krankenhäusern ihren Verletzungen erlegen, sagte der Polizeibeamte Ali Hassan am Samstag. Bei dem Anschlag auf das Hotel Sahafi in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sollen zudem nach Angaben von Ärzten und Polizeibeamten 58 Menschen verletzt worden sein.