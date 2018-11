Marokkanischer Journalist bekommt zwölf Jahre Haft wegen sexueller Übergriffe

Quelle: AFP Marokkanischer Journalist bekommt zwölf Jahre Haft wegen sexueller Übergriffe. Auf dem Archivbild: Taoufiq Bouachrine am 1. Oktober 2009

Ein marokkanischer Journalist ist wegen sexueller Übergriffe zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren und einer Geldstrafe von umgerechnet 18.500 Euro verurteilt worden. Die Richter in der Hafenstadt Casablanca sahen es am Freitagabend als erwiesen an, dass der Gründer der unabhängigen Zeitung "Akhbar al-Yaoum" seine Machtposition für Sex mit Angestellten ausgenutzt hatte. Der 49-Jährige hatte stets seine Unschuld beteuert.