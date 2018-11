Frachtschiff sinkt vor Ostküste Russlands: Drei Vermisste

Quelle: Sputnik Frachtschiff sinkt vor Ostküste Russlands: Drei Vermisste (Symbolbild)

In der Nacht zum Samstag ist vor der Halbinsel Kamtschatka im Fernen Osten Russlands ein Frachtschiff untergegangen. Zum Zeitpunkt der Katastrophe waren 13 Menschen an Bord. Fünf Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder konnten sich mit einem Rettungsfloß in Sicherheit bringen. Der Kapitän, sein Assistent und ein Mechaniker werden noch vermisst.