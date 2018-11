Massen-Hochzeit in Syrien: Behörden trauen gleichzeitig 550 Paare

Am Freitag hat in Syrien eine massenhafte Eheschließung stattgefunden. In der Hafenstadt Latakia ließen sich gleichzeitig 550 Paare trauen. Das Fest wurde von einem örtlichen Mobilfunkunternehmen organisiert.