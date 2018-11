Reine Gewohnheitssache: "Schießerei" an US-Schule erweist sich als defekter Wasserboiler

Quelle: www.globallookpress.com

Im Nachspiel der unzähligen Schulmassaker, die sich in den letzten Jahren in den USA ereignet haben, hat der Polizeieinsatz an der Topsail High School nahe Wilmington im Bundesstaat North Carolina zu einer kuriosen Erkenntnis geführt. Denn statt eines Schützen trafen die Sicherheitskräfte im Schulgebäude lediglich auf einen defekten Wassererhitzer.