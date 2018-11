Kommunalwahlen in Slowakei

Quelle: Reuters Kommunalwahlen in Slowakei (Archivbild)

In den knapp 3.000 Gemeinden der Slowakei finden am Samstag die Kommunalwahlen statt. Sie sind für die rund 4,5 Millionen Stimmberechtigten der erste Urnengang seit einem nach Massenprotesten erfolgten Regierungswechsel. Die Wahllokale sind bis 20 Uhr geöffnet. Ergebnisse werden erst am Sonntag erwartet. Kommunalwahlen finden alle vier Jahre statt.