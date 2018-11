Ratte beißt in Kabel und verursacht Stromausfall in Düsseldorf

Eine Ratte hat am Freitagmittag in der Düsseldorfer Innenstadt kurzzeitig 900 Haushalte von der Stromversorgung getrennt. Das Tier habe in einer Verteilerstation ein Kabel angenagt, sagte eine Sprecherin der Stadtwerke. Dadurch kam es zum Kurzschluss und zu einem Defekt in der Anlage. Mehrere Straßen in der Nähe des Hauptbahnhofs der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt waren betroffen.