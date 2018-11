Schlag gegen organisierte Kriminalität: Kokain-Lastwagen in Hamburg abgefangen

Nach monatelangen Ermittlungen ist der Hamburger Polizei ein großer Schlag gegen die Drogen- und Rockerkriminalität gelungen. Spezialkräfte stellten am Donnerstag im Stadtteil Rothenburgsort mehr als eine Tonne Kokain sicher. Zuvor hätten Zivilfahnder beobachtet, wie fünf Männer das Rauschgift in Ein-Kilo-Paketen bei einer Spedition abluden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Lastwagen wurde zum Polizeipräsidium gebracht.