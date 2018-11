Auto fährt in Konvoi der britischen und belgischen Regierungschefs - zwei Polizisten verletzt

Quelle: Reuters Auto fährt in Konvoi der britischen und belgischen Regierungschefs - zwei Polizisten verletzt

Ein Auto hat Teile der Autokolonne gerammt, in der sich der belgische Ministerpräsident Charles Michel und seine britische Amtskollegin Theresa May befanden. Der Zwischenfall ereignete sich auf der Autobahn E19/E42, als beide Politiker zum Militärfriedhof Saint Symphorien nahe der Stadt Mons fuhren. Zwei Polizisten, die Motorräder fuhren, wurden dabei verletzt. Lokalen Medien zufolge wurden sie in ein Krankenhaus eingeliefert.