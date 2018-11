Süßes oder Spitzes? Elfjähriges Mädchen steckte Nadeln in Halloween-Süßigkeiten

Quelle: AFP Süßes oder Scharfes? Elfjähriges Mädchen steckte Nadeln in Halloween-Süßigkeiten (Symbolbild)

Ein elfjähriges Mädchen aus dem US-Bundesstaat North Carolina steht unter dem Verdacht, Nähnadeln in Halloween-Süßigkeiten gesteckt zu haben. Ein zwölf Jahre altes Kind hat sich verletzt, als er von einem Schokoriegel mit einer darin versteckten Nadel abbiss. Später wurde in seinen Süßigkeiten eine zweite Nadel gefunden. Eine weitere Familie aus der Nachbarschaft hat ebenso eine Nadel in den Süßigkeiten ihres Kindes entdeckt.