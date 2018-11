Dioxin-Fund in Hamburg - Erinnerung an Boehringer-Skandal

Quelle: www.globallookpress.com Dioxin-Fund in Hamburg - Erinnerung an Boehringer-Skandal

Bei einem Dioxin-Fund in einem Naturschutzgebiet im Osten Hamburgs ist ein extrem hoher Wert des hochgiftigen Stoffes gemessen worden - das erinnert an den Skandal um die Chemiefirma Boehringer in den 80er Jahren. Der vorgesehene Grenzwert von einem Mikrogramm pro Kilo werde um das 700-fache überschritten, sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Donnerstag.