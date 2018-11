Taiwans Präsidentin weiht zwei ehemalige US-Fregatten ein: "Nicht einen Schritt weichen"

Die taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen hat am Donnerstag zwei von den USA gekaufte Fregatten eingeweiht, die nun in den Dienst der Marine der Republik China gestellt wurden. Die Politikerin verkündete, dass die Inselrepublik bei ihrer Verteidigung gegen China „nicht einen Schritt weichen“ würde.

Die beiden in ihrem Heimatland USA zuvor ausgemusterten und konservierten Lenkwaffenfregatten der Perry-Klasse, auf die neuen Namen Feng Chia und Ming Chuan getauft, wurden in einer Zeremonie auf dem Marinestützpunkt von Zuoying im Süden der Stadt Kaohsiung offiziell in den Dienst genommen.

"Wir wollen eine klare und deutliche Botschaft des taiwanesischen Volkes an die internationale Gemeinschaft senden, dass wir bei der Verteidigung [...] Taiwans und unserer freien und demokratischen Lebensweise nicht einen Schritt weichen werden", sagte Tsai nach der Inspektion der Schiffe. Zuvor in diesem Jahr erhöhte Peking die Intensität seiner militärischen Übungen, einschließlich einer Feuerübung in der Taiwan-Straße im April. Damit habe man die eigene Bereitschaft signalisiert, den "Unabhängigkeitskräften" der Insel entgegenzutreten, schreibt The Jakarta Post.

