Doch nicht die Russen: Mysteriöses Schiff in schwedischen Gewässern war kein russisches U-Boot

Quelle: Reuters Doch nicht die Russen: Mysteriöses Schiff in schwedischen Gewässern war kein russisches U-Boot (Symbolbild)

Die angeblichen "russischen U-Boote", die ständig in den schwedischen Gewässern auf- und wieder untergetaucht sein sollen, prägen den medialen Raum in Schweden bereits seit Jahren. Nach der jüngsten "Sichtung" eines gespenstigen Schiffes haben die Verschwörungstheoretiker im Lande wieder ihre Vermutungen zur Äußerung gebracht, es hätten die Russen sein sollen. Doch das schwedische Militär gab am Diensag zu, dass es sich nicht um ein "fremdes U-Boot" handele.