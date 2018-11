Kritik an Macron für geplante Hommage an Veteran des I. Weltkriegs: "Pétain ist ein Verräter!"

Quelle: Reuters Kritik an Macron für geplante Hommage an Veteran des I. Weltkriegs: "Pétain ist ein Verräter!" (Symbolbild: Eine Postkarte mit Marschall Philippe Pétain im Souvenirladen des Beinhauses von Douaumont bei Verdun im Nordosten Frankreichs, 30.03.2014.)

Frankreichs Präsident Macron ist in scharfe Kritik geraten, weil er sein Vorhaben einer Hommage an den einstigen Veteranen des Ersten Weltkrieges und späteren Nazi-Kollaborateur Marschall Philippe Petain verteidigt hat. "Ich sehe es als völlig legitim an, die Marschälle, die unsere Armee zum Sieg geführt haben, zu ehren. Marschall Pétain war im Ersten Weltkrieg ein großartiger Soldat", rechtfertigte sich Macron.