Verfolgungsjagd zu Fuß: US-Häftling versucht Flucht aus US-Gerichtsgefängnis (VIDEO)

Es kommen nun weitere Anklagepunkte auf einen US-Häftling zu, nachdem er einen dreisten Versuch unternommen hat, aus einem Gerichtsgefängnis auszubrechen. Das Überwachungsvideo zeigt die überraschten Beamten bei der Verfolgung des Flüchtigen.

Filmmaterial aus dem Inneren des Hamilton-County-Gerichtsgebäudes in Cincinnati, im US-Bundesstaat Ohio, fängt den Moment ein, in dem Jeffrey Hope zu fliehen versuchte. Überwachungsaufnahmen zeigen den Mann, dessen Nachname zu Deutsch so viel wie Hoffnung bedeutet, wie er aus einer Arrestzelle türmt, nachdem ein Anwalt die Tür geöffnet hat, um einen anderen Häftling herauszurufen.

Hope geht bemüht unauffällig an einem Schreibtisch vorbei, der von zwei Beamten besetzt ist, und war bereits um eine Ecke verschwunden, als den Justizbeamten zu dämmern begann, was gerade wirklich direkt vor ihnen geschieht.

Das Video wechselt nach der Szene zu einer anderen Kamera im Flur. In dieser Einstellung sieht man Hope an einer Reihe von Beamten vorbeilaufen, die gerade sitzen. Diese springen dann umgehend auf, um bei der Verfolgung zu helfen.

Aus der dann folgenden Kameraperspektive eines weiteren Korridors sieht man dann, wie Hope an einer Zelle vorbei rast, in der sich einige Insassen befinden – seine Verfolger auf den Fersen, die teilweise ihre Taser gezogen haben. Dann scheint er in eine Sackgasse geraten zu sein, denn kurz nachdem er aus dem Blickfeld verschwunden ist, ist zu sehen, wie er in Handschellen wieder den Flur hinaufgezogen wird.

Hope wurde wegen fünf Fällen von Diebstahl und fünf Fällen von Hausfriedensbruch angeklagt. Dank seines gescheiterten Fluchtversuchs steht ihm jedoch eine zusätzliche Anklage bevor. Er muss am 15. November wieder vor Gericht erscheinen.

