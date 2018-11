Russland: Das erste schwimmende Kernkraftwerk der Welt hat die Reaktoren gestartet

Russland: Das erste schwimmende Kernkraftwerk der Welt hat die Reaktoren gestartet (Im Bild: Die "Akademik Lomonossow", das erste schwimmende Kernkraftwerk der Welt, liegt in Murmansk vor Anker)

In Russland, im Hafen von Murmansk, hat das erste schwimmende Kernkraftwerk "Akademik Lomonossow" den Reaktorstart im Rahmen der Bestückung mit Brennelementen erfolgreich abgeschlossen. Der Start der beiden Reaktoren folgte der Bestückung mit Brennelementen. Bevor das schwimmende Kraftwerk in den Einsatzhafen der Stadt Pewek im Autonomen Kreis der Tschuktschen, im russischen Fernen Osten, bugsiert wird, wird es noch den Testlauf absolvieren, der noch in diesem Monat beginnt.