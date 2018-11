Militärübung "Anakonda" in Polen begonnen

Quelle: Reuters Militärübung "Anakonda" in Polen begonnen (Archivbild)

Rund 17.500 Soldaten proben seit Mittwoch auf Truppenübungsplätzen in Polen und dem Baltikum den Verteidigungsfall. An der Militärübung "Anakonda" beteiligen sich nach Angaben des Warschauer Verteidigungsministeriums Soldaten aus zehn Nato-Ländern. Es ist mit 12.500 Soldaten das größte Manöver der Streitkräfte in Polen, wie es heißt. In Estland, Lettland und Litauen sind rund 5.000 Soldaten im Einsatz.