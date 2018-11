Smart Home als Hölle: Mann drangsaliert Ex-Partnerin mit High-Tech im eigenen Haus

Quelle: www.globallookpress.com Smart Home als Hölle: Mann drangsaliert Ex-Partnerin mit High-Tech (Symbolbild)

Wenn Spitzentechnologien in falsche Hände geraten, können sie das Leben der Menschen zur Hölle machen. Ferial Nijem aus Kanada hat das am eigenen Leib erfahren. Als sie zusammen mit ihrem Ex-Partner in ein sogenanntes kluges Haus einzog, konnte sie sich nicht vorstellen, dass der Mann die vernetzte Haustechnik einmal gegen sie missbrauchen würde.