In der Luft stehendes Passagierflugzeug sorgt für wilde Theorien in sozialen Medien (Video)

Vor den Toren Moskaus haben verblüffte Autofahrer ein Flugzeug gefilmt, das in der Luft zu stehen schien. Das "mysteriöse" Ereignis hat zu intensiven Spekulationen im Netz geführt.

Das Video, das von Verkehrsteilnehmern aufgenommen wurde, die in ihrem Auto in der Nähe des Flughafens Vnukovo unterwegs waren, zeigt einen Passagierjet, der scheinbar länger an derselben Stelle in der Luft schwebt.

Das seltsame Ereignis löste online wilde Theorien aus, wobei viele Benutzer behaupteten, dass es sich um eine "Störung in der Matrix" handelte, während andere vermuteten, dass die Piloten einfach die Handbremse angezogen haben.

Andere Menschen im Netz wiesen jedoch darauf hin, dass es sich nur um eine optische Täuschung handelte, die durch die geringe Geschwindigkeit des Flugzeugs, das anscheinend landete, und durch starke Winde, die in seine Richtung wehten, verursacht wurde. Klares Wetter und die Position der Autofahrer, die auf das Flugzeug zusteuerten, haben das Flugzeug nur noch langsamer erscheinen lassen.

